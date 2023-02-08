Культура

Круглый стол о великолукском краеведении состоится 16 февраля

Круглый стол «Наследники Семевского: великолукское краеведение в лицах» пройдёт 16 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил член Совета Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.



Круглый стол состоится в 16:00 в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского и будет посвящён вопросу о биобиблиографическом справочнике к 100-летию Великолукского краеведческого общества.

Темы для обсуждения на круглом столе: