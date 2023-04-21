Культура

В «Михайловском» ждут гостей на большую майскую программу

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает псковичей и гостей региона на майские праздничные и выходные дни в Святогорье. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, музейная афиша распланирована на период с 29 апреля по 10 мая и составлена таким образом, чтобы каждый посетитель нашёл здесь интересные для себя события.

Сергей Репин. Май в Святогорском монастыре (1997). Из фондов «Михайловского»

Так, например, уже в предстоящую субботу, 29 апреля, и далее ежедневно, вплоть до 9 мая, туристы и местные жители смогут побывать на фольклорной программе «Ягорий-свет» в музейном комплексе в деревне Бугрово. Гостям покажут, как в псковских пушкинских местах отмечали день первого после долгой зимы выпаса скотины в открытом поле. В «Михайловском» рассказали, что в основу интерактивного театрализованного действа легли не только фрагменты из пушкинских произведений и других литературных источников, но и широкий пласт этнографического материала, в том числе — старинные псковские песни, инструментальные наигрыши, игры, хороводы. Участников программы к тому же ещё и угостят традиционными кушаньями — егорьевской кашей и балабкой.

Также в череде праздничных событий в Пушкинском заповеднике — литературно-музыкальный спектакль «Дельвиг. Сны» (7 мая, 17.00), вечер русского романса «Весна, весна пора любви...» (30 апреля, 17.00), мастер-класс по созданию письма-треугольника «Письма опалённые войной», концерт ко Дню Победы на площади перед музейным Научно-культурным центром в посёлке Пушкинские Горы (8 мая, 19.00). В выставочных залах НКЦ (бульв. Гейченко, 1) и в мемориальных усадьбах развёрнуты интересные выставки, среди которых экспозиция «А у нас в Михайловском» (к 120-летию со дня рождения С.С. Гейченко), Пушкинская капелла П.П. Оссовского, выставка «Из истории создания драмы «Борис Годунов» с экспонатами от конца XVII века, проч., проч.

Гостей музея ждут также наиосновных и дополнительных тематических экскурсиях.

С полной программой событий в «Михайловском» в майские праздничные и выходные дни, с указанием места и времени их проведения, возрастных рекомендаций и других подробностей, можно познакомиться на официальном сайте музея-заповедника. В учреждении подчеркнули, что билеты на многое из перечисленного посетители в возрасте от 14 до 22 лет могут оплатить «Пушкинской картой».