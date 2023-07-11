Культура

Фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» пройдет в Пскове

Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» пройдет в Пскове с 21 по 22 июля. Центром народных гуляний станет Финский парк, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном центре народного творчества.

21 июля фестиваль откроет концерт музыкантов из Санкт-Петербурга – поп-фолк ансамбля «YoGa». Вечером гостей праздника приглашают на фольклорную вечерку. Участников мероприятия ждут народные танцы, песни и забавы до полуночи.

22 июля состоится большой праздничный концерт. В программе – выступления коллективов из Москвы, Луги, Смоленска, Псковской области и Республики Беларусь. Состоится шествие фольклорных коллективов по центру Пскова.

В течение фестивальных дней будут работать интерактивные площадки, торговые ряды с ремесленными изделиями, точки общественного питания.