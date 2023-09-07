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Культура

В псковском музее представили концепцию экспозиции икон

07.09.2023 10:32|ПсковКомментариев: 0

Ученый совет Псковского музея-заповедника рассмотрел концепцию создания постоянной экспозиции, посвященной псковской иконе, которая будет размещаться в нескольких залах недавно отреставрированных Поганкиных палатах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Коллекция древнерусской живописи Псковского музея-заповедника насчитывает более 1200 единиц. Творческой группе авторов предстояло выбрать из огромного количества уникальных икон часть, которая сможет в полной мере охарактеризовать собой становление и развитие псковской школы иконописи. Одновременно музейщикам необходимо было определиться в целом с концепцией экспозиции и ее художественным оформлением.

«Псковские иконы разместятся в пяти залах верхнего этажа Поганкиных палат. Там будут представлены как ранее показанные произведения, так и те предметы, которые до сих пор хранились в фондах или находились на реставрации. Среди вернувшихся в экспозиционный вид икон можно выделить "Богоматерь Одигидрию" (около 1313 года), которая будет показана впервые, "Святую мученицу Ульяну" (начало XV века) и другие»,– рассказали в музее.

Также в музее отметили, что впервые посетители увидят иконы «Спас в силах из деисусного чина» (вторая четверть XVI века), «Святой Николай Можайский с Никейским чудом» (первая половина XVI века) и «Святые Косьма и Дамиан с клеймами двунадесятых праздников» (рубеж XVI-XVII веков).

«Создание музейной экспозиции – это всегда маленькое чудо, которому предшествует тяжелая работа и большие сомнения. И сейчас перед нами стоит труднейшая задача, с одной стороны, показать особенную псковскую школу иконописи во всем ее великолепии, а с другой – на основе художественной экспозиции отразить исторические процессы, сопутствовавшие созданию этих икон», - пояснила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Музейщики отмечают, что концепция не является догмой: в процессе оформления могут находиться новые художественные решения. Но неизменным останется стремление сделать удивительную по замыслу и наполнению экспозицию, посвященную уникальным псковским иконам.

Теги: #музей #иконы
Источник: Псковская Лента Новостей
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