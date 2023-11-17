Культура

Светлана Мельникова стала участником Форума объединенных культур

IX международный культурный форум, который собрал вместе представителей различных культур и национальностей, стартовал в Санкт-Петербурге. Он является площадкой для обсуждения самых актуальных мировоззренческих вопросов, а также местом, где рождаются новые идеи и проекты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея заповедника.

В рамках круглого стола «Музеи» генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала, как музеи противостоят современным вызовам, отражают нападки геополитических оппонентов, а также выступают созидателями и хранителями вечных культурных ценностей.

«В международном сотрудничестве заморозка отношений не означает их прекращение. Музеи транслируют миру вечные постулаты – через собирательство, хранение и представление публике своих коллекций. Они хранят ту самую изначальную подлинность – в физическом и духовном смысле слова, которую изменить и отменить невозможно. Именно поэтому мосты между музеями останутся по своей природе, даже если их будут целенаправленно разрушать», – отметила в своем выступлении директор музея.

Светлана Мельникова также познакомила участников круглого стола с проектами Псковского музея-заповедника, направленными на сохранение и продвижение российской культуры и развенчивание русофобского образа России. Один из них – Международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим». Помимо этого, Псковский музей примет участие в «Неделе российских музеев в Сирии». Более 30 видео-экскурсий на арабском языке по основным экспозициям и выставкам увидят в Дамаске.

В круглом столе приняли участие представители музеев из Омана, Китая, Сирии, Ирана, Египта, Кот-д’Ивуара и Бахрейна. Они обсудили вопросы работы музеев в условиях военных действий, какие существуют острые углы мирового музейного пространства, а также рассмотрели музеи как мосты культуры. Модератор панельной дискуссии – Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа.

Форум объединенных культур продлится в Санкт-Петербурге до 18 ноября. Насыщенную деловую повестку дополняет яркая культурная программа. В дни работы форума более 30 музеев культурной столицы работают на три часа дольше установленного времени. Жители и гости города могут посетить экспозиции бесплатно.