Культура

Конференция «Земля Псковская, древняя и современная» открылась в Пскове

Межрегиональная научно-практическая конференция «Земля Псковская, древняя и современная» открылась на базе Псковского музея-заповедника 27 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в видеоформате выразила слова признательности всем докладчикам и гостям конференции за их любовь к Псковской области и заинтересованности в ее истории.

«Мне хочется верить, что это начало настоящей музейной научной жизни, и пусть она никогда не заканчивается», - отметила Светлана Мельникова.

В этом году конференция приурочена к 550-летию Псково-Печерского монастыря, 700-летию первого упоминания Гдова и 1120-летию первого упоминания Пскова в летописи.

В научном форуме принимают участие музейные работники, историки, искусствоведы, реставраторы, архитекторы, филологи, специалисты в области охраны памятников, преподаватели, краеведы. В программе запланировано 42 доклада.

Заместитель генерального директора музея по научной работе Эльвира Королева отметила, что главная задача учреждения - это изучение и популяризация фондовых коллекций.

«Есть такой стереотип, что музей - это прежде всего экспозиция. Но музей - это, прежде всего, его фонды», - рассказала Эльвира Королева.

Основные направления работы конференции:

• История и культура Пскова и Псковской земли;

• Военная история Псковского края;

• История Псковского музея-заповедника;

• Музейные коллекции: комплектование, реставрация, изучение, презентация;

• Проектирование экспозиций и выставок;

• Традиционные и инновационные формы и методы культурно-образовательной работы.