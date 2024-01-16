Культура

День открытых дверей состоится в музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове

В музее-квартире Ю.П. Спегальского в Пскове состоится День открытых дверей сегодня, 17 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

По традиции сотрудники Псковского музея-заповедника в этот день будут возлагать цветы на могилу Ю. П. Спегальского. В Ивановском соборе города Пскова в 11:00 началась поминальная служба.

Всех желающих приглашают бесплатно посетить мемориальную экспозицию по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, дом 14, квартира 74.

Напомним, что 17 января исполняется 55 лет со дня смерти Юрия Спегальского – исследователя древнерусской архитектуры, художника и реставратора, внесшего значительный вклад в изучение и сохранение культурного наследия древней Руси, выдающегося знатока древнего Пскова, автора книг о зодчестве псковских мастеров.