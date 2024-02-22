Культура

Группа «Любэ» начинает большой тур по России в честь 35-летия

Группа «Любэ» начинает масштабный тур по России в честь 35-летнего юбилея. Музыкальный коллектив уже отыграл два концерта в Москве. Следующие выступления состоятся 25 и 26 февраля в Санкт-Петербурге.

22 февраля во время юбилейного концерта в Crocus City Hall «Любэ» исполнила песню рэпера ST «Дай ему сил», которая уже стала фронтовым гимном многих российских военных. Солист «Любэ», народный артист РФ Николай Расторгуев назвал композицию находкой. Он отметил, что произведение обладает внутренней напряженностью и правильной энергетикой, пишут «Известия».

Зрители концерта в московском Crocus City Hall рассказали о своих впечатлениях от шоу, назвав выступление крайне душевным. На этом концерте Расторгуев также сообщил со сцены о создании первой патриотической радиостанции в России.

«Любэ» — советская и российская рок-группа, основанная 14 января 1989 года композитором Игорем Матвиенко, бессменным лидером и солистом которой является Николай Расторгуев. Творчество коллектива ориентировано на рок-музыку с использованием элементов авторской, народной и военной песни. Большая часть музыки написана Игорем Матвиенко, а текстов — Александром Шагановым и Михаилом Андреевым.