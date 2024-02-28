Культура

Умер народный артист России Валерий Ивченко

Народный артист России и Украины Валерий Ивченко скончался на 85-м году жизни, сообщил Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова, где с 1983 года служил артист.

«Второго марта ушел из жизни артист БДТ имени Г. А. Товстоногова, народный артист России и Украины Валерий Михайлович Ивченко», – информирует театр в своем Telegram-канале.

Ивченко родился 20 ноября 1939 года в городе Купянске Харьковской области. По данным из открытых источников, в 1961 году он окончил студию при Харьковском драмтеатре имени Шевченко, в 1978 году – режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства. Ивченко был приглашен в БДТ в 1983 году, пишет РИА Новости.

Он получил звание народного артиста Украинской ССР в 1980 году, народного артиста России – в 1994 году. Помимо спектаклей этого театра, Ивченко был занят в многочисленных фильмах и сериалах с 1979 года.