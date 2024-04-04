Культура

Выставка народной вышивки открылась в Изборске

Выставка «Краше цвета алого», посвященная традициям народной вышивки, открылась в музее-заповеднике «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

На выставке представлены образцы вышивки и ткачества из собраний Государственного музея-заповедника «Изборск», Витебского областного краеведческого музея и Витебского областного методического центра народного творчества.

«Ткачество и вышивка издавна были традиционными видами женского ремесла. Вышивка всегда выполнялась аккуратно, тщательно и очень кропотливо, а ее традиции бережно хранились и передавались из поколения в поколение в семьях каждого народа. Узоры имели не только декоративную, но и, прежде всего, смысловую функцию. Многие орнаментальные мотивы, сохранившиеся в текстиле вплоть до конца XIX – начала XX веков, появились в эпоху неолита. Древний орнамент был практически необходимой частью любого изделия», – рассказали в музее.

Лучше всего традиционные узоры сохранились на одежде и праздничных предметах. Это разнообразные полотенца – свадебные рушники, набожники, утирки; скатерти белые и красные, покрывала. В тканых изделиях широко использовался ромбический орнамент– это символы бога-Солнца, огненные знаки, обозначения засеянного поля.

Выставка работает ежедневно с 10.00 до 17.00 в доме купца Шведова на улице Печорской, 32 (понедельник – выходной).