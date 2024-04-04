Культура

В Сети появился словарь терминов из практики «необычных ганзейских торговцев»

В Сети, на сайте «Феномен Ганзы», появился электронный словарь терминов, которые были в ходу между купцами из русских городов и городов Ганзейского союза.

Из рисунков-победителей «ганзейского» конкурса в музее-заповеднике «Михайловское» (2019). «Славная торговля». Евдокимова Анастасия, Новоржеская ДШИ.

Как сообщает сайт «Год литературы», словарь создан учёными Новгородского госуниверситета имени Ярослава Мудрого в рамках научного проекта «Русско-ганзейская “необычная торговля“ в условиях балтийских конфликтов конца XV—XVI века». Участвовали в работе над ним и студенты учебного заведения — историки и лингвисты. В словарную базу, составленную, в основном, по материалам купеческой корреспонденции XV—XVI веков, включены характерные и часто употреблявшиеся термины из коммерческой лексики, бывшей в ходу на Северо-Востоке Европы, с переводом, комментариями и контекстом употребления понятия. Все эти слова происходят из средненижненемецкого — основного языка общения коммерсантов, поскольку большинство городов, входивших в этот альянс, были германские. «Пользователи узнают, например, о таких специфических мерах веса, как ласт (от 1,5 до 2 тонн) или познакомятся с гезелле — так называли молодого купца, ставящего бизнес и способного совершать сделки с товаром более состоятельного торговца от его имени», — сообщает издание.

Проект был создан, в первую очередь, как online-пособие, в помощь как учёным и студентам, так и любителям, изучающим историю Ганзейского союза — этого «Евросоюза Средневековья», который сложился в целях поддержки и расширения торговли в Европе, в том числе товарооборота с Русью. Приведён на сайте и список литературы по истории Ганзейского союза — как зарубежные тома, так и российские.

«Указанный период интересен тем, что в начале Нового времени осложнились отношения с Ливонией (а в 1558 году вспыхнет и долгая, тяжёлая Ливонская война). По этой причине "русско-ганзейское торговое взаимодействие перешло в режим "необычной торговли", которая велась в обход принятых ганзейских обычаев, — указывают разработчики. — Изучение истории такой торговли актуально, как изучение всякого исторического опыта неформального разрешения международных проблем в условиях затяжного политического кризиса и экономической нестабильности...»

Всего пособие рассчитано на 400 слов и понятий. На данный момент их в словаре меньше, однако база пополняется практически ежедневно, сообщают авторы необычного проекта.

Добавим, что ганзейская тема всегда была интересна псковичам, небезразличным к собственной истории. И если поначалу Псков играл в торговых отношениях между Ганзейским союзом и Русью менее заметную роль, чем, скажем, великий Новгород, то по окончании Ливонской войны он уже выступал в роли крупнейшего торгового центра торговли России с Западом, превратился в значительную торговую метрополию.

Напомним, что в 2019 году именно в Пскове проходили 39-е Международные Ганзейские дни. А, например, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» по этому случаю провели дистанционный конкурс детского рисунка «Куда великая Ганзá / добро возила издалéча», в котором принимали участие школьники из Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого, Печорского и Островского районов Псковской области.

Выставка работ, поступивших на «ганзейский» конкурс в музей-заповедник «Михайловское» (2019). Фото из архива информационной службы музея.

Награждение победителей этого конкурса и выставка лучших работ, поступивших на него, прошли в музее-заповеднике «Михайловское» в дни Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.