Культура

Студенты псковского колледжа исполнили песни ХХ века в День библиотек

Музыкальное поздравление от Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова с Всероссийским днём библиотек прозвучало 27 мая в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады» выступили с программой популярных песен ХХ-ХI веков. Для специалистов библиотечной сферы прозвучали композиции Валерия Сюткина, Яна Ласковского, Леонида Агутина.

В учреждении отметили, что колледж искусств имеет самое непосредственное отношение к этому празднику. На протяжении многих десятилетий колледж ведёт подготовку по специальности «Библиотековедение». Сегодняшние студенты проходят обучение на базе Псковской областной универсальной научной библиотеки ведущими специалистами в области библиотечного дела.

В образовательную программу «Библиотековедение» включены разделы: библиотековедение и библиографоведение, организация библиотечных фондов и каталогов, менеджмент библиотечного дела. Особое внимание в обучении уделено овладению информационными технологиями в библиотечной деятельности, а также методикам организации образовательных, просветительских, культурно-досуговых мероприятий.