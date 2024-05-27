Культура

Псковский музей получил новые радиоустройства для экскурсий

Псковский музей-заповедник получил новый комплект устройств «Радиогид». Устройства планируется использовать в Псковском кремле и Мирожском монастыре для проведения максимально комфортных экскурсий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Система «Радиогид» предназначена для более качественного проведения экскурсий с большими группами, на улице и в шумных местах. Техника помогает соблюдать безопасную дистанцию, а у гида больше нет необходимости громко говорить, пытаясь заглушить звук окружающего шума, благодаря чему каждое слово экскурсовода будет услышано, даже посреди оживленной улицы.

«Радиогид» прост в использовании и не требует обучения ни от экскурсоводов, ни от посетителей. Перед началом экскурсии нужно всего лишь провести понятную настройку одной кнопкой.