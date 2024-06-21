Культура

Псковские байкеры собрали 2 килограмма монет для изготовления памятного знака подвигу советского народа

Байкеры из псковского мотоклуба «Позитивная механика» собрали 2 килограмма монет для изготовления памятника в Москве в рамках Всенародной акции «Живая память благодарных поколений». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музей-заповедника.

Акция предусматривает создание в Москве, Минске и Бресте памятных знаков, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, с добавлением в состав материалов их изготовления сплавов из советских монет, собранных жителями Союзного государства (Республики Беларусь и Российской Федерации) и соотечественниками за рубежом.

В понедельник, 24 июня, байкеры передадут 2 кг собранных монет Псковскому музею-заповеднику. Из музея монеты проследуют в пункт назначения.