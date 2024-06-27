Развлекательные площадки будут работать на историческом фестивале «Хельга» в деревне Выбуты Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали организаторы.
Также организаторы обратили внимание гостей на несколько деталей.
«Мы готовы разъяснить ещё пару моментов по фестивалю. Вход платный», - отметили они.
На фестивале будет выставлена точка питания и всевозможные услуги по продаже еды и напитков. Будут работать торговые и ремесленные ряды с предоставлением сувенирной продукции и мастер-классов, а также развлекательные площадки. Организаторы предоставят биотуалеты, мусорный контейнер.
Охрану и обеспечение порядка будет осуществлять частное охранное предприятие. Будет производится запись для желающих детей в возрасте 5-12 лет заниматься в секции спортивного меча «Юный ратник» в новом учебном году.
Для молодежи от 18 лет будет предложено вступить в клуб исторической реконструкции и впоследствии быть не зрителями, а стать участниками фестиваля.
Напомним, XIII Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоялся в деревне Выбуты Псковского района с 8 по 9 июля. Реконструкторы по традиции соберутся на родине княгини Ольги, чтобы показать гостям фестиваля ее эпоху, воссоздать традиции, быт и дух раннего Средневековья на территории Руси и Скандинавии.
Возрастная категория 6+
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