Культура

Сотрудник Псковского музея рассказал о судьбе включенной в список ЮНЕСКО церкви

IV Межрегиональный форум «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов» проходил в Пскове 4–5 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Мероприятие традиционно было приурочено к дате внесения объекта всемирного наследия «Храмы Псковской архитектурной школы» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в июле 2019 года. В нынешнем году исполнилось 5 лет этому знаменательному для страны и области событию международного уровня.

В заключительный день форума на круглом столе «Нематериальная ценность объектов культурного наследия», состоявшемся в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина, принял участие старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Андрей Шершеневич, который выступил с докладом и презентацией «Судьба церкви святого апостола Андрея Первозванного Иоанновского девичьего монастыря в Пскове».

Доклад был посвящен истории и архитектуре теплой Андреевской церкви, которая впервые упоминается в «офицерских» описях обители в 1763–1764 годах, и пристроенному к ней в 1908 году приделу во имя святого преподобного Серафима Саровского, разрушенных во время Второй мировой войны. Некоторые из упоминаемых в докладе документов впервые введены в научный оборот.

Стоит отметить, что в презентации были использованы фотографии, а также документы из коллекций Псковского музея-заповедника. По итогам форума будет опубликован сборник докладов.