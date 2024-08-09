Культура

В псковском парке «Волшебная гора» пройдёт фестиваль памяти Виктора Цоя

Традиционный фестиваль памяти Виктора Цоя пройдёт в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове 17 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском рок-клубе.

Фото здесь и далее: Псковский рок-клуб

Фестиваль организовывает Псковский рок-клуб совместно с администрацией нового городского парка развлечений. Праздник посвящён музыке, которая объединяет разные поколения, ведь песни Виктора Цоя известны и среди взрослых, как музыка детства и юности, и среди современной молодёжи.

«Концерты, связанные с творчеством группы "Кино", уже стали традицией для псковичей. Наша команда проводила такие фестивали в Опочке, в Пскове и даже в рамках смен в детских оздоровительных лагерях. В этом году откроем для псковских музыкантов новую площадку», – поделился директор Псковского рок-клуба Роман Родин.

Участие в фестивале примут молодые псковские музыканты: группы Enclave, «Дождались!» и Standby. Также запланировано выступление известного псковского поэта и исполнителя Александра «Барады» Петрова.

Организаторы подготовили множество музыкальных сюрпризов для всех, кто хочет отдохнут от рутины и погрузиться в атмосферу конца 80-х годов, когда песни Цоя звучали в каждом доме. Начало мероприятия в 20:00.

Дата фестиваля выбрана неслучайно. Напомним, Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Его смерть стала трагедией для целого поколения, и тогда на стенах, в подъездах и личных дневниках впервые появилась фраза «Цой жив». В каком-то смысле, она стала пророческой, ведь творчество Цоя остаётся живым по сей день, заключили в рок-клубе.