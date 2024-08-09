Культура

Музей-заповедник «Изборск» приглашает на «Культурный субботник»

Акция «Культурный субботник» будет проходить каждую субботу вплоть до 7 сентября в музее-заповеднике «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Картина с выставки «Образы счастья». «Отдохнули». Леонид Кабачек (1924–2002), 1954, Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств

Всех участников субботника ждет бесплатный билет на выставку живописи «Образы счастья» и чай с пирогом в сетоском «Амбаре».

Сбор участников акции проходит по адресу: деревня Изборск, улица Печорская, 37 (выставочный зал). Продолжительность субботника – с 10:00 до 13:00. Музей-заповедник предоставит необходимый инвентарь для работы.