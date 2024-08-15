Культура

Комплекс из трех подвальных помещений нашли во время раскопок на Красноармейской набережной в Пскове

Комплекс из трех подвальных помещений с несколькими этапами ремонта/переустройства появился в результате объединения каменных построек во время последнего раскопа на Красноармейской набережной в Пскове. Об этом рассказали в Telegram-канале Псковской археологии.

Фото здесь и далее: Псковская археология / Telegram

«Он (раскоп - ред.) же по рабочей нумерации - Климентовский-13 раскоп», - отметили археологи.

Финальная зачистка, последние фотографии, 3Д сканирование, фото с воздуха. Полевой этап закончен, начинается этап обработки собранного материала и написания научного отчета. «Этап, который займет не один месяц, и будет не менее интересным», - добавили в археологии.