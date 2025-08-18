Культура

Образовательный квест ждет гостей псковского праздника «Воевода Шуйский»

Всероссийский фестиваль «Вместе с российской наукой», организованный ПсковГУ, приглашает 23 августа поучаствовать в образовательном квесте, посвященном достижениям отечественных ученых разных эпох. Квест пройдет на историческом празднике «Воевода Шуйский» у Покровской башни, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Псковская земля богата талантами. Из этих мест вышло немало ученых, открытия которых внесли огромный вклад в развитие и российской, и мировой науки: первая женщина-математик Софья Ковалевская, выдающийся русский микробиолог и онколог Лев Зильбер, автор «Четырёхзначных математических таблиц» Владимир Брадис, «отец водородной бомбы» Олег Лаврентьев.

Их имена на слуху, однако о подробностях научных работ этих ученых и их влиянии на нашу жизнь известно далеко не всем. Возможность познакомиться поближе с ключевыми научными открытиями в контексте определенной исторической эпохи будет у участников квеста из цикла «Дети науки – отцы научных открытий: вклад псковских ученых в развитие науки России».

Цикл образовательных квестов, подготовленных студентами и преподавателями ПсковГУ, является частью программы всероссийского фестиваля «Вместе с российской наукой». Он организован командой Псковского государственного университета при поддержке гранта Минобрнауки России, в рамках Десятилетия науки и технологий.

Участники образовательного квеста будут путешествовать по интерактивным площадкам, на каждой воссоздана та или иная историческая эпоха. А опытные проводники помогут сориентироваться в важнейших научных вехах, непосредственное отношение к которым имеют великие умы Псковской земли.

Квест состоится во время традиционного исторического праздника «Воевода Шуйский», посвященного обороне города от войск Стефана Батория в 1581–1582 годах. Для гостей праздника будут организованы бои реконструкторов, мастер-классы для детей и взрослых, где можно своими руками изготовить монету, отлить пулю, написать письмо настоящим пером. А также познакомиться с бытом лагеря воинов XVI века.

Квест из цикла «Дети науки – отцы научных открытий: вклад псковских ученых в развитие науки России» пройдет 23 августа в 13:00 и в 16:00. Зарегистрироваться на квест можно по ссылке. Место сбора будет у входа на праздник.

Праздник «Воевода Шуйский» пройдет при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Организаторами выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр.