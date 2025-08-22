Псковcкая обл.
Культура

Яркая программа исторического праздника «Воевода Шуйский» никого не оставит равнодушным - Эльвира Королёва

23.08.2025 12:41|ПсковКомментариев: 0

Яркая программа исторического праздника «Воевода Шуйский» никого не оставит равнодушным, заявила заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника Эльвира Королёва на открытии исторического праздника.

«Мы рады вас видеть в этот день на историческом фестивале "Воевода Шуйский". Мы очень рады, что здесь очень много детей. Мы очень надеемся, что яркая, насыщенная программа, которую подготовили организаторы, не оставит вас равнодушными. Для нас это не совсем праздник, не совсем даже фестиваль. Прежде всего, это, конечно, День памяти. Именно поэтому сегодняшняя программа начинается именно с литии. Пользуясь возможностью еще раз хочу поблагодарить наших организаторов, молодежный центр и, конечно же, поблагодарить Псковское отделение Российского военно-исторического общества за постоянную поддержку всех мероприятий музея, связанных с изучением и памятью о нашей военной истории», — сказала Эльвира Королёва.

Исторический праздник «Воевода Шуйский» стартовал 23 августа в 12:00 на территории у Покровской башни в Пскове.

 
На празднике присутствует Клуб из Нижнего Новгорода «СКИФ» В рамках праздника клуб проведет мастер-классы, экскурсию по своему историческому лагерю, исторический лекторий на тему: «Русская армия XVII в. Традиции и реформы».

Организаторы подготовили разнообразные площадки. Гостей ждут мастер-класс по отливке пуль, суличный тир, роспись Лицевого летописного свода, чеканка монет, письмо гусиными перьями и многое другое.
Источник: Псковская Лента Новостей
