Культура

Экскурсии для ветеранов СВО и их семей прошли в псковском музее

На этой неделе Псковский музей-заповедник совместно с АНО «Преодоление» организовал экскурсии для подопечных паломнического центра - ветеранов специальной военной операции и членов их семей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В рамках познавательной программы ветераны, участники СВО и их близкие посетили Псковский кремль и Музей истории города Печоры.

Гости Пскова узнали о богатой истории древнего города, фортификационном искусстве псковичей и боевой славе Псковщины. В Печорах их ждали увлекательные истории о жизни Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря, а также событиях, связанных с Ливонской и Северной войнами, Отечественной войной 1812 года и Великой Отечественной войной. Кроме того, участники экскурсии познакомились с культурой и традициями народа сето.