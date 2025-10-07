Псковcкая обл.
Культура

Чудотворную Мирожскую икону Божией Матери чтят православные 7 октября

07.10.2025 17:41|ПсковКомментариев: 0

Сегодня православными отмечается День чудотворной Мирожской иконы Божией Матери. Богоматерь Великая Панагия второй четверти XVI века происходит из Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Сейчас дубликат иконы хранится в Поганкиных палатах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Представленная икона является копией с иконы XIII века и представляет собой памятник византийского классического идеала.

Богоматерь изображена в самом древнем своем образе Оранты от латинского «взывающей», «молящей», с воздетыми вверх руками, в греческом варианте – Панагия, в русском – «Знамение». В раннехристианском искусстве она олицетворяла христианскую молитву и Церковь в целом, образ написания сложился в Византии в IX веке. Это редкое изображение, единственная аналогия есть на иконе XIII века в Ярославле. Позднее такие образы не писали.

На псковской иконе присутствует нетипичное для русского иконописания явление – изображение заказчиков ее исполнения. Заказчиками иконы представляются князь Довмонт и его жена Мария Дмитриевна, о чем говорит надпись вязью над их фигурами: «Благоверный князь Довмонт во святом крещении Тимофей», «Благоверная княгиня Мария, Домантова жена, дщерь Великого князя Александра Невского» (тут есть ошибка, она его внучка).

Довмонт был канонизирован вскоре после смерти как местный святой, а в XVI веке – как общерусский. Однако на иконе Довмонт изображен без нимба и наименования «святой», следовательно, она написана с прижизненного изображения князя и его жены. Икона была прославлена «чудесами» («излиянием слез из очей») во время сильного мора в Пскове в 1567 году. Из Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря ее перенесли в Троицкий собор, и перед ней отмечалось много исцелений.

Увидеть икону можно в экспозиции «Живопись древнего Пскова» в Поганкиных палатах по адресу: улица Некрасова, 7.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
