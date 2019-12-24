ЖКХ

Росстандарт рассказал о новых правилах проверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым итогом, по результата поверки бытовых счетчиков и других средств измерения, бумажные свидетельства о поверке будут оформляться по желанию владельца прибора, пишет в среду «Российская газета» со ссылкой на ведомство.

Как пояснили в Росстандарте, специалист после поверки прибора на месте в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин» (ведомственная система, имеющая открытый доступ). Владелец счетчика получит доступ к этим данным в разделе системы «Сведения о результатах поверки средств измерений» по заводскому номеру счетчика. Кроме того, чтобы узнать о дате следующей проверки определенного прибора, он также может ссылаться на запись в реестре.

По мнению Росстандарта, это уменьшит риск мошеннических действий, когда россиянам навязывают поверку или замену счетчика под предлогом истечения сроков и требований законодательства, а также поможет бороться с недобросовестными организациями.

Альтернативное «хождение» бумажных свидетельств порождает фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск документов-подделок, заявил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. По его мнению, исключить подобную деятельность позволит только однозначная электронная фиксация поверки и утверждения типов средств измерений.

Норма о приоритете электронной фиксации результатов поверки вступает в силу в конце сентября 2020 года.