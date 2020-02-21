ЖКХ

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения. По словам вице-президента Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексея Войлукова, банки разработали два предложения о компенсациях затрат на проведение платежей.

Согласно первому варианту, предлагается изменить осеннее постановление правительства так, чтобы траты банков на проведение платежей были включены в тарифы наравне с тратами на проведение платежей наличными через кассы ресурсоснабжающих компаний (их включение в тариф постановление не запретило), пишет РБК.

Второе предложение - разработать и прописать в законопроекте схему, при которой банк получателя платежа (управляющей компании) будет компенсировать траты на проведение платежа банку-отправителю. Это связано с тем, что банк-отправитель в случае принятия законопроекта не сможет взимать с плательщика комиссию, а банк-получатель платежа такую компенсацию получает по договору от управляющей компании или ресурсоснабжающей организации.

По данным источников издания на финансовом рынке, запрет банкам и платежным агентам взимать с клиентов комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг в большей степени отразится на Сбербанке, ВТБ и Почта-банке.