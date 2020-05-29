ЖКХ

Газификацию 22 многоквартирных домов проведут в Кунье

Перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в поселке Кунья заказала администрация района. На сайте госзакупок проводится аукцион на выполнение работ (1-я очередь).

Техническим заданием предусмотрено строительство газопроводов – вводов наружных и внутренних газопроводов в жилых домах. Всего предусматривается газификация 22 многоквартирных жилых домов (401 квартиры).

Все работы необходимо производить в строгом соответствии с проектной документацией.

Газовые счетчики и газовые плиты приобретаются домовладельцами.

Дата окончания работ - 30 ноября 2020 года.

Список домов: №№5, 10 по улице Новой, №№16, 18, 20, 22, 23 по улице Полевой, №№25а, 27А, 29, 31, 39А по улице Советской, №2а по Школьному переулку, №№27, 29, 31, 33, 85, 87, 89, 91, 93 по улице Дзержинского.

Начальная цена контракта - 3 млн 772 тыс. 710 рублей.