ЖКХ

Около 200 миллионов рублей задолжали Псковским теплосетям потребители услуг

Дебиторская задолженность МП города Пскова «Псковские тепловые сети» составляет около 200 миллионов рублей. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове директор МП «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов, отвечая на вопрос радиослушателя.

«Потребители наших услуг задолжали нам порядка 200 миллионов рублей, из них основная масса — это физические лица, то есть жители города. На протяжении трех месяцев мы порядка 600-700 приказов мирового суда получаем на конкретных физлиц, с которых уже через приставов требуем задолженность, - пояснил директор ПТС. - Это не быстрая бюрократическая процедура, но мы на это идем, и это возымело действие».

Есть, по словам Игоря Максимова, люди, которые десятилетиями не платили за ЖКУ и должны теплосетям 200 тысяч рублей. «Но все равно дело должно закончиться добровольным или принудительным взысканием задолженности», - заключил директор ПТС.