ЖКХ

Микротрещину на транзитной трубе устраняют специалисты «Псковских теплосетей»

Специалисты «Псковских тепловых сетей» устраняют микротрещину на транзитном трубопроводе, проходящем вдоль дома №56 на Октябрьском проспекте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Микротрещину обнаружили в ходе одного из обходов теплотрасс. «Изоляция трубы имела подтеки и чуть парила. Как выяснилось, на стыке образовалась микротрещина, виной тому суровые климатические условия и, конечно, время», - отметили в пресс-службе.

Поскольку труба подает теплоноситель жителям центра города, под временное отключение попали улицы от Вокзальной до Кузнецкой.

«Мы благодарим гостей и жителей города за проявленное понимание и приносим извинения за доставленные неудобства», - добавили на предприятии.