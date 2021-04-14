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ЖКХ

Жители «Афин» отказались оплачивать возвращение в краны горячей воды

15.04.2021 17:21|ПсковКомментариев: 0

Решение об оплате за счет жильцов восстановления работоспособности системы горячего водоснабжения в доме №7 по улице Ижорского Батальона в Пскове не принято. Соответствующее извещение в адрес жителей дома направила управляющая компания ООО «Управление микрорайоном №12». Голосование проводилось в очно-заочной форме с 25 февраля до 5 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей жители дома, протокол подсчета голосов появился на доске объявлений.

«В голосовании приняли участие, представив свои письменные решения, 100 (сто) собственников помещений, которым принадлежит на праве собственности 3939,83 кв. метра, что составляет 32,88% от общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. В результате подсчета голосов по решению заочного голосования, решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не является правомочным», - говорится в протоколе.

Основная часть вопросов, вынесенных на голосование, связана с устранением неполадок в системе горячего водоснабжения. Ранее ПЛН подробно писала об этой истории. В новостройке из-за отложений накипи стали забиваться трубы. В ряде квартир горячая вода пропала полностью, некоторые собственники получали ее с перебоями. Большой скандал в феврале вызвало решение управляющей компании на четыре месяца выключить в доме горячую воду для прочистки системы. Благодаря действиям контролирующих органов этого удалось избежать, решение проблемы попытались найти во время общедомового собрания.

Собственникам было предложено поставить заглушки на короткий срок для промывки системы смесью кислот, а также купить установку для водоподготовки, чтобы в будущем избежать подобных проблем. Все работы в случае согласия жильцов необходимо было бы оплатить дополнительно.

Как сообщила жительница дома Елена, после старта голосования УК начала менять трубы на отдельных участках, регулярно рассказывая о проведенных работах в сообществе жилого комплекса «ВКонтакте». Одновременно с этим исчезновение горячей воды стали замечать жильцы, у которых раньше перебоев не наблюдалось. На все жалобы жильцам предлагают составить акт для перерасчета платы за горячую воду.

«В нашем доме у многих складывается ощущение, что в УК специально перестали нам воду подогревать, чтобы мы проголосовали за установку оборудования за счет жильцов, - говорит Елена. - Потому что в нашем корпусе вода исчезла ровно после собрания с жильцами по установке допоборудования. Совпадение? Не думаю. Самое страшное, что правды ведь не узнаешь».

Также проблемы с водоснабжением на территории региона стали темой «парламентского часа» в областном Собрании депутатов на мартовской сессии. Во время своего доклада председатель регионального комитета по ЖКХ Сергей Грахов сообщил, что вода из нового подземного водозабора по химическому составу и органолептике соответствует нормам. Однако при нагревании в осадок выпадает железо.

Пскову необходима станция водоподготовки, которая покроет потребности сразу всего города. Только на проект такой станции необходимо 50 млн рублей. Сергей Грахов заверил, что финансирование будет найдено уже в этом году.

Теги: #ЖКХ #водоснабжение
Источник: Псковская Лента Новостей
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