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ЖКХ

Выпали в осадок

25.03.2021 17:42|ПсковКомментариев: 0

В областном Собрании искали лечебные свойства в псковской воде и хозяина для водонапорных башен в деревнях. Псковская Лента Новостей отделила рациональные зерна от политических плевел.

 


Фото Вадима Боченкова.

«Достаточно уникальная вещь»

80% - таков уровень износа систем водопровода и водоотведения в Псковской области. «Очень тяжелая ситуация», - прямо так и заявил председатель областного комитета по ЖКХ Сергей Грахов во время «парламентского часа» в областном Собрании 25 марта. К обсуждению он готовился обстоятельно и по всем правилам ораторского искусства самый щекотливый вопрос аккуратно разместил среди прочих. Помогло это мало, депутаты тоже прекрасно понимали, где тут главная изюминка и раз за разом пытались ее выковырять. Речь идет о ситуации с водой из подземного водозабора в Пскове, о чем Псковская Лента Новостей подробно рассказывала.

При нагревании из воды выделяется большое количество осадка, он забивает трубы. Уже много лет килограммами накипь счищают в новостройках Родины. Недавно в ЖК «Афины» в Овсище собирались на четыре месяца перекрывать горячую воду, так как трубы забились полностью, и перестали ее пропускать. Промывать ли внутренние сети кислотами, сейчас решают жильцы.

Для начала депутаты послушали, как по нацпроекту «Жилье» Псковская область до 2024 года потратит на подпрограмму «Чистая вода» 1,1 млрд рублей. Как Фонд содействия реформированию ЖКХ уже одобрил 101 млн рублей на три года для модернизации очистных в Пушкинских Горах, как одобрены заявки на системы водоснабжения и водоотведения в тех же Пушкинских Горах и в Печорах.

1136 водозаборных сооружений и 113 насосных станций находится на территории Псковской области, по региону проложено 2 370 км водопроводных сетей.

Уже завершена реконструкция кольцевого водопровода на улице Тургенева в Великих Луках, завершается модернизация системы в Переслегино, в следующем году в Великих Луках будут запущены большие мощности очистных. В 2022 году в Великих Луках завершится реконструкция станции биохимической очистки по единственной в России технологии, в основе которой лежит деятельность серобактерий. В микрорайоне Псковкирпич в этом году должно начаться строительство водозабора. До 2024 году запланировано решение проблем с водой в Писковичах, Родине и Середке. Уже модернизированы водонапорные башни в бежаницком Цевло, островском Пальцево и в Усвятах. Разработаны такие же проекты для Гдова, Локни, Плюссы и Заплюсья.


Фото Марии Овсяник, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

«Много жалоб идет на качество воды из подземного водозабора, - все-таки перешел Сергей Грахов к главному блюду дня. - Периодами из кранов жителей течет вода странного цвета. У этого достаточно интересная причина. По органолептике и химическому составу холодная вода полностью соответствует требованиям СанПиНов, без этого водозабор не мог быть введен в эксплуатацию. Это признанный медицинский факт — вода для питья полностью пригодна. При ее нагревании происходит достаточно уникальная вещь, выделяется железо, и выпадает в осадок».

В этом году строительство подземного водозабора завершается, вода оттуда начнет поступать почти во все краны Пскова. По словам Сергея Грахова, идет работа с федеральными структурами по строительству в Пскове станции химводподготовки, «чтобы вода не вела себя таким странным образом при нагревании». Только на проект нужно 50 млн рублей, но Сергей Грахов уверен, что деньги найдутся, и контракт будет разыгран уже в этом году. А как будет готов проект, станет возможным выходить на Минстрой с заявкой на само строительство.

Штирлиц знал, что сильнее запоминается последняя фраза. И Сергей Грахов тоже это знал. Так что попытался сместить фокус внимания депутатов с областного центра на весь регион:

«У нас было достаточное количество сельхозпредприятий, которые несли нагрузку по содержанию коммунальных объектов. Теперь они остались без хозяина, у нас 9,5 тысяч безхозяинных объектов. Коллеги, это громадное количество! Муниципальные образования должны брать их в собственность, сейчас определяем окончательный перечень, после чего они будут ставиться на кадастровый учет. Будет регистрироваться право муниципальной собственности, чтобы коммунальные предприятия могли нормально эти объекты обслуживать, осуществлять ремонт, модернизацию, установить тариф на водоснабжение. Чтобы это было абсолютно нормальное, цивилизованное мероприятие. Количество таких объектов ужасающе большое».

Губит трубу валентность

И, действительно, от Пскова ушли (как позже стало понятно, недалеко). Первый же вопрос от Антона Минакова — о районах с самой критической ситуацией. Для ответа последовала помощь из зала от вице-губернатора Василия Осипова. Тот рассказал, что водопроводные сети сильнее всего изношены в Дновском, Красногородском, Локнянском, Островском и Палкинском районах. Сети водоотведения — в Бежаницком, Локнянском, Островском и Палкинском. Хуже всего водой, соответствующей СанПиНам, обеспечены жители Великолукского, Гдовского, Куньинского и Локнянского. В Пскове этот показатель достигает 99,4%, то есть близок к идеалу. Но в городе «проблематика по другим параметрам».

К этом-то параметрам в своем вопросе и обратился Лев Шлосберг: «Какие действия предпринимаются, чтобы установить причину закупоривания труб горячей воды и понятно ли как в этой ситуации действовать? Трубы гибнут».

«Проводились исследования, в том числе, силами управляющих компаний. Эксперты сходятся в одном — вода уникальная. В ней содержится трехвалентное железо, при нагревании оно превращается в двухвалентное, образуется осадок, он выпадает на стенки труб», - ответил Сергей Грахов и терпеливо повторил информацию о поиске средств на изготовление проектно-сметной документации.

Всего депутат Шлосбрг заявил три вопроса спикеру. Второй был посвящен мерам по снижению биогенного загрязнения открытых водоемов в тех районах, где находятся площадки Великолукского свиноводческого комплекса. Услышал, что Роспотребнадзор берет пробы из всех 1 136 источников водоснабжения. Что пользование водой прекращается в случае загрязнения, «необязательно дело в каких-то свиноводческих комплексах». Что «со здоровьем людей никто не шутит».

В третьих, Лев Шлосберг снова озаботился вопросом, на который уже был дан ответ: сколько башен эксплуатируется без собственника, сколько взяли на учет в муниципалитетах, какие средства нужны для приведения их в нормативное состояние. Сергей Грахов все-таки ответил:

«Хотел бы подчеркнуть, что обязанность обеспечения населения качественной питьевой водой относится полностью к полномочиям органов местного самоуправления, - разграничил он территорию. - Это не говорит о том, что администрация региона устраняется от решения проблемы. Спорный достаточно момент о целесообразности использования рушащихся водонапорных башен. Многие предприятия меняют их на частотные двигатели, которые подают воду сразу в сеть. Кран открыл — вода пошла, это безопаснее».

Лев Шлосберг попытался расширить свой вопросник, но был остановлен председателем Собрания Александром Котовым: «Ну вы же не один здесь в зале заседаете». Три вопроса — значит, три вопроса.


Фото Марии Овсяник, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

Лечебных свойств не обнаружено

«Являюсь депутатом по микрорайону Псковкирпич, - перехватил слово Алексей Севастьянов. - В этом году планируется провести работы и дать чистую воду?»

Нет, контракт двухлетний, то есть в следующем.

«Жители увидят в 22-м году нашу уникальную воду с трехвалентным железом?» - Алексей Севастьянов пошел в уточнениях дальше.

Нет, Сергей Грахов обещал Кирпичам учесть опыт Овсища и сразу поставить станцию водоподготовки.

«А лечебных свойств не обнаружили? - зашел Алексей Севастьянов с другой стороны. - Чтоб людям хоть что-то рассказывать. Она желтая, но лечебная».

Нет, не обнаружили.


Фото Марии Овсяник, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

Также депутаты узнали, что пока преждевременно заниматься вопросом очистки или замены уже забитых труб в псковских новостройках. Сначала надо решить проблему в источнике ее возникновения, потом устранять последствия.

«Спасибо за информацию о качестве воды в двадцать первом веке, - с разгорающейся запальчивостью начал Владимир Панченко. - Проект «Чистая вода» существует со времен царя Гороха, мы на всех докладах слышим, что у нас нет проекта, нет того, нет сего. Как вы считаете, мы эффективно используем средства? Услышал только про ремонт водонапорной башни, а все остальное — это проекты, проекты, проекты. Вы каждый год будете докладывать нам о проектах, или мы сделаем что-то для людей?»

«Использование средств должно отвечать контрольным точкам и показателям», - начал было отвечать Сергей Грахов, но был перебит Владимиром Панченко.


Фото Марии Овсяник, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

«Вы считаете мы эффективно средства используем, или только на бумажках отчитываетесь? Не надо нам про качество воды, это все придумано до вас, слава богу, что до вас дошло», - Владимира Панченко уносило все дальше.

«Вынужден буду повториться», - запас терпения Сергея Грахова был неиссякаем, как водоносные слои под Псковом.

Таким же неисчерпаемым оказался запас вопросов у Льва Шлосберга. Его соратник Артур Гайдук в манере еще более агрессивной, чем у депутата Панченко, принялся выяснять, отдавали ли воду из подземного источника на экспертизу до пуска по трубам. Пришлось снова подключаться Александру Котову с призывом к внимательному слушанию.

Олег Савельев и Геннадий Григорьев, чьи избиратели далеки от Пскова с его трехвалентным железом, попытались было увести дискуссию в сторону очистных в Куньинском и Дновском районах. Сергей Грахов вопросы записал и пообещал обсудить с муниципальными властями. И снова получил вопрос о псковской воде: понятны ли источники финансирования и сроки выполнения работ?

«На 90% понятны. Есть несколько вариантов, - заверил Сергей Грахов. - Мы планируем, что в этом году администрация города начнет разработку проектно-сметной документации».

Сергей Грахов сошел с трибуны, а депутаты продолжили свои пламенные выступления. Но они, скорее, для избирателей, а нам важно другое. Семена робкой надежды посеяны. Ждем всходов.

Юлия Магера

Теги: #вода
Источник: Псковская Лента Новостей
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