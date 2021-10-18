ЖКХ

Псковичей призвали не платить соседям за складирование мусора в их контейнеры

Жителей Псковской области просят не платить соседям за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональный оператор «Экопром».

«Некоторые предприимчивые граждане нашего города решили заработать на мусорной реформе. Имея собственные контейнер, объемом 1,1 м3, они договорились со своими соседями, чтобы те платили им за складывание мусора в этот контейнер», - рассказывают в пресс-службе. Соседи, не видя никакого подвоха, соглашаются на это и отдают по 400-500 рублей соседям, пока не приходят квитанции от регионального оператора.

«У таких доверчивых граждан возникает резонный вопрос: "Я же уже плачу за контейнер и его вывозят, за что приходит квитанция?"», - поделился «Экопром».

Что надо делать, чтобы подобного больше не повторялось: