ЖКХ

«Эхономика»: Об отопительном сезоне и работе аварийно-диспетчерской службы ПТС. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 26 октября. Гостем студии стал диспетчер аварийно-диспетчерской службы муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Максим Лебедев.

Ведущий Алексей Овчинников обсудил с ним, насколько успешно в областном центре стартовал и проходит отопительный сезон, какие работы планирует ПТС провести в ближайшее время, а также выяснит, с какими вопросами и жалобами обращаются к поставщику тепла жители города. Также темой беседы стала «Чистая вода»: каким испытанием этот проект стал для теплообменников города?