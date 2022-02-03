ЖКХ

В Пскове устраняют утечку теплоносителя на Аллее Ветеранов

В Пскове устраняют утечку теплоносителя на Аллее Ветеранов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

«На Аллее Ветеранов произошла серьезная утечка, старые сети не выдержали нагрузок, - рассказали в ПТС. - Пока велись работы на сетях вдоль Рижского проспекта, нам пришлось переключиться на них, дабы не отключать дома и не доставлять неудобств жителям. И сети на Аллее Ветеранов не справились. К огромному счастью, мы вчера успели закончить работы на Рижском проспекте, а то последствия были бы просто ужасающие для жителей всего микрорайона. Но все обошлось, если можно так сказать, отключение хоть и довольно серьезное, но менее масштабное».

В настоящее время на трассе работают более десятка сотрудников предприятия и шесть единиц специальной техники.

«Все материалы уже доставлены на место проведения ремонтных работ, теплоноситель спущен из труб, к работе приступили несколько бригад сварщиков», - добавили в ПТС.