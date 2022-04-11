Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Денис Иванов о благоустройстве округа
Современный центр обслуживания
Geely по специальной цене
курс на отдых
Тверские управленцы
Господин Рейтингомер
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
собачья жизнь
школа без второго иняза
 
 
 
ещё ЖКХ 11.04.2022 16:051 «Экопром» предложил псковичам помочь с закупкой контейнеров для ТКО 11.04.2022 19:400 Электроснабжение пунктов размещения беженцев в Псковской области взяли на контроль 11.04.2022 19:320 «Экопром» просит псковичей оплачивать услуги по изменившимся банковским реквизитам 11.04.2022 17:090 Псковский «Экопром» вновь вывезет ТКО в рамках квеста «Чистые игры» 11.04.2022 16:051 «Экопром» предложил псковичам помочь с закупкой контейнеров для ТКО 11.04.2022 12:350 Систему электроснабжения заменили в одном из домов Пскова с опережением сроков
 
 
 
Самое популярное 05.04.2022 19:240 Шесть городов-побратимов прекращают сотрудничество с Псковом 07.04.2022 23:5210 Мишустин подписал распоряжение об изменении названия аэропорта в Пскове 08.04.2022 22:440 Псковский губернатор сообщил о похоронах погибших в ходе спецоперации на Украине 07.04.2022 15:0912 Торжественное открытие нового магазина BeFree состоялось в Пскове 09.04.2022 10:353 Тело выпавшей из окна дома девушки обнаружили в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Электроснабжение пунктов размещения беженцев в Псковской области взяли на контроль

11.04.2022 19:40|Псков

«Россети Северо-Запад» взяли на особый контроль электроснабжение пунктов временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании. 

 

 

Бригада Печорского района электрических сетей. Видео: «Россети Северо-Запад» 

«Сегодня в регион прибыли более 400 человек. Их расселят в подготовленных пунктах временного размещения. Мы заранее проверили воздушные линии и трансформаторные подстанции. Обеспечили надежное электроснабжение объектов», - рассказали в компании. 

Напомним, организованная группа беженцев приехала в Псковскую область с территории Украины сегодня, 11 апреля.

Теги: #Псковская область #беженцы #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы лично заниматься раздельным сбором мусора?
В опросе приняло участие 19 человек
11.04.2022, 19:590 В Великих Луках начали ямочный ремонт дорог горячим асфальтом 11.04.2022, 19:400 Электроснабжение пунктов размещения беженцев в Псковской области взяли на контроль 11.04.2022, 19:320 «Экопром» просит псковичей оплачивать услуги по изменившимся банковским реквизитам 11.04.2022, 19:120 Разговоры о бывшем закончились покушением на убийство в Стругах Красных
11.04.2022, 19:040 Пскович снял таймлапс движения Луны на фоне борщевика. ВИДЕО 11.04.2022, 18:460 Центробанк оценил, когда инфляция в России вернется к цели в 4% 11.04.2022, 18:300 «Норма права»: Что такое банкротство физического лица? ВИДЕО 11.04.2022, 18:250 Кражи велосипедов участились в Пскове с наступлением весны
11.04.2022, 18:130 Скончалась врач Великолукской межрайонной больницы Наталья Шершнева 11.04.2022, 17:570 В центре Пыталово неизвестные повредили новую беседку 11.04.2022, 17:490 Конкурс «Центр талантов 2022» прошел в Пскове 11.04.2022, 17:410 Путин поручил представить предложения о допиндексации пенсий
11.04.2022, 17:370 Мнения участников опроса ПЛН об участии в субботниках разделились 11.04.2022, 17:320 Рейтингомер: Атака на УФАС, дело Брячака и «маленькая Швейцария» 11.04.2022, 17:190 Туристический маршрут по старообрядческой деревне презентуют в Пскове 11.04.2022, 17:090 Псковский «Экопром» вновь вывезет ТКО в рамках квеста «Чистые игры»
11.04.2022, 17:040 Изменение системы управления Псковом обсудят на сессии городской Думы 11.04.2022, 17:000 Псковичи одержали победу на региональном чемпионате по волейболу 11.04.2022, 16:530 Тротуары на улице Советской Армии в Пскове решили ремонтировать поэтапно 11.04.2022, 16:480 Сергей Гаврилов выразил уверенность в росте популярности конкурса «Чистый Псков»
11.04.2022, 16:330 Снег ожидается в Псковской области во второй половине апреля 11.04.2022, 16:272 «Единая Россия» внесла законопроект о льготах на поступление в колледжи и техникумы 11.04.2022, 16:180 Псковская область получит свыше 100 млн рублей на поддержку здравоохранения 11.04.2022, 16:051 «Экопром» предложил псковичам помочь с закупкой контейнеров для ТКО
11.04.2022, 15:500 Станислав Стармолотов о планах по ремонту дорог 11.04.2022, 15:390 Конкурс «Чистый Псков» увеличивает число желающих присоединиться к уборке города — Ольга Федорова 11.04.2022, 15:340 Следователи проводят проверку по факту смерти ребенка в великолукской больнице 11.04.2022, 15:320 Фотофакт: Правая полоса перекрыта на перекрестке Рижского и Юбилейной в Пскове
11.04.2022, 15:300 Нового председателя псковского отделения Красного Креста выберут в сентябре 11.04.2022, 15:150 Более 400 беженцев с Донбасса прибыли в Псковскую область 11.04.2022, 15:050 Память малолетних узников фашистских концлагерей почтили в Пскове 11.04.2022, 15:010 В Псковском отделении Сбербанка назначили нового управляющего
11.04.2022, 15:000 Две трети псковичей выступают за введение системы специалитета в вузах - опрос 11.04.2022, 14:570 Петр Василевский покинул пост председателя псковского отделения Российского Красного Креста 11.04.2022, 14:540 Вакансия фотографа с зарплатой до 70 тысяч рублей открыта в Пскове 11.04.2022, 14:400 Секретное испытание ждет псковичей-участников «Недели здоровья»
11.04.2022, 14:290 Страницу Льва Шлосберга «ВКонтакте» заблокировали по требованию Генпрокуратуры 11.04.2022, 14:230 Псковская область вошла в топ-7 на Северо-Западе по бюджетности отдыха в майские выходные 11.04.2022, 14:070 «Постскриптум»: Уход легенды, эпопея со стульями и ажиотажный спрос на кешбэк. ВИДЕО 11.04.2022, 14:064 Интерактив: Золотая стирка
11.04.2022, 13:570 Почти 90 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 11.04.2022, 13:420 Воспитанники псковской деревни-SOS встретились с узницей фашистского концлагеря 11.04.2022, 13:350 «Норма права»: Что такое банкротство физического лица? 11.04.2022, 13:321 Первый этап благоустройства Детского парка в Острове завершится 31 мая
11.04.2022, 13:272 Эксперт назвал оптимальный курс доллара для России 11.04.2022, 13:150 Нарушения на железнодорожной станции Новосокольники выявил прокурор 11.04.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 11.04.2022, 13:000 В Пскове спустя 11 лет заключили под стражу подозреваемого в избиении знакомого до смерти. ВИДЕО
11.04.2022, 12:540 Пятерых пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области 11.04.2022, 12:490 «Деловой понедельник»: Проблемы и перспективы мебельного производства в псковском регионе. ВИДЕО 11.04.2022, 12:480 От коронавируса в Псковской области умерли еще четыре человека 11.04.2022, 12:470 В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился новый раздел
11.04.2022, 12:350 Систему электроснабжения заменили в одном из домов Пскова с опережением сроков 11.04.2022, 12:320 Конкурс «Юный инспектор охраны труда» стартовал в Псковской области 11.04.2022, 12:260 «Фольксваген» и «Лада» столкнулись на перекрестке в Пскове 11.04.2022, 12:230 «Постскриптум»: Уход легенды, эпопея со стульями и ажиотажный спрос на кешбэк
11.04.2022, 12:220 Дизельное и газовое топливо подорожало в Псковской области почти на 17% за год 11.04.2022, 12:070 Псковские инспекторы ГИБДД остановили 45 нетрезвых водителей за неделю 11.04.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» 11.04.2022, 11:540 Новое здание медпункта в Островском районе сдадут в этом году
11.04.2022, 11:490 Ушел из жизни хирург Псковской областной клинической больницы Владимир Иванов 11.04.2022, 11:410 Победителей кубка города по настольному теннису определили в Пскове 11.04.2022, 11:350 В Пскове частично восстановили работу светофора на одном из крупных перекрестков 11.04.2022, 11:300 Мужчину задержали в Пскове за кражу продуктов и алкоголя
11.04.2022, 11:260 Крышу бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове демонтировали 11.04.2022, 11:191 Наибольший спад вакансий в СЗФО зафиксировали в Псковской области 11.04.2022, 11:150 Ревнивый мужчина пытался перерезать горло знакомой в Стругокраснеском районе 11.04.2022, 11:090 «Деловой понедельник»: Проблемы и перспективы мебельного производства в псковском регионе
11.04.2022, 11:021 Четверо псковских пенсионеров отдали курьеру-мошеннику более полутора миллиона рублей 11.04.2022, 10:560 Как одевались псковичи более 200 лет назад, рассказали архивисты 11.04.2022, 10:480 Серийного дачного вора задержали в Стругокрасненском районе 11.04.2022, 10:450 «Чистые игры» пройдут в Пскове 16 апреля
11.04.2022, 10:410 Качество итальянского десерта проверили на границе в Псковской области 11.04.2022, 10:350 За год ФСС выплатил псковичам 2,4 млрд рублей по временной нетрудоспособности и в связи с материнством 11.04.2022, 10:320 Определен победитель конкурса по нанесению дорожной разметки в Пскове 11.04.2022, 10:140 Подросток без водительских прав попал в ДТП в Великих Луках
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru