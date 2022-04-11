ЖКХ

Электроснабжение пунктов размещения беженцев в Псковской области взяли на контроль

«Россети Северо-Запад» взяли на особый контроль электроснабжение пунктов временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Бригада Печорского района электрических сетей. Видео: «Россети Северо-Запад»

«Сегодня в регион прибыли более 400 человек. Их расселят в подготовленных пунктах временного размещения. Мы заранее проверили воздушные линии и трансформаторные подстанции. Обеспечили надежное электроснабжение объектов», - рассказали в компании.

Напомним, организованная группа беженцев приехала в Псковскую область с территории Украины сегодня, 11 апреля.