ЖКХ

Газопроводы построили в четырёх населённых пунктах Порховского района

Газопроводы построили в четырёх населённых пунктах Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

В рамках реализации программы догазификации завершено строительство четырёх газопроводов общей протяжённостью 4,4 км. Новые распределительные сети создают возможность для газификации 131 домовладения в деревнях Попадинка, Хилово, Подсевы и Полоное Порховского района.

«На сегодняшний день в работе газовых компаний находится 85 заявок от жителей этих населённых пунктов, все они переведены в договоры. Ведутся работы по строительству газопроводов-вводов и выполнение комплексных договоров в границах земельного участка», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.