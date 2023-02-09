ЖКХ

Более 30 новых модулей для сбора ТКО появится в Печорах

Рабочая встреча директора филиала ООО «Экопром» Александра Киселева и заместителя главы администрации Печор Игоря Юшкина состоялась 10 февраля в рамках подготовки к масштабному празднованию 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Во встрече также приняли участие заместитель директора ООО «Экопром» Марина Мезенцева и юрисконсульт администрации ГП «Печоры» Ольга Полозова, сообщает ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») /«ВКонтакте»

В ходе рабочего совещания стороны обсудили обустройство контейнерных площадок новыми современными модулями для сбора ТКО, приведение в порядок уже имеющихся контейнерных площадок, а также проблемы централизованного сбора КГО. 31 модуль по 17 адресам появится в городе Печоры. Кроме этого, приведут в соответствие 22 контейнерные площадки, на трех из которых появятся оборудованные места для сбора КГО, выполненные из прочного антивандального материала. Всего планируется привести в порядок 39 контейнерных площадок.

На встрече сообщили, что это будут уникальные для области сооружения, имеющие ряд преимуществ. Во-первых, под каждый модуль предусмотрена бетонированная площадка, оснащенная съездом для контейнеров. Во-вторых, модули имеют опрятный вид, мусор не разлетается и не растаскивается животными, исключен неприятный запах и попадание осадков, площадка под ними всегда чистая. Современные модули будут оснащены мусороприемными окнами для пользователей, а двери для вывоза контейнеров закрываться единым электронным ключом, который будет находиться у оператора. Данные модули могут иметь индивидуальное цветовое исполнение под любой дизайн-проект и соответствовать общей дизайнерской концепции города.

В ходе обсуждений принято решение, что в новых модулях филиалом ООО «Экопром» будут установлены новые контейнеры.

Кроме того, рассмотрели вопросы оборудования новых мест для сбора ТКО: город расширяется, появляются новые районы, на месте дач появляются полноценные дома, в связи с этим необходимо расширять маршруты сбора отходов и увеличивать график.

На данный момент в поселении имеются 147 контейнерных площадок, такое количество недостаточно, чтобы исключить перенакопление отходов, поэтому принято решение об обустройстве новых мест накопления ТКО. В этом году в Печорском районе планируется оборудовать от 5 до 10 новых мест сбора отходов. Администрация Печор уже закупила новые контейнеры для размещения.

Были затронуты вопросы раздельного сбора мусора и практики внедрения желтых контейнеров для сбора пластиковых отходов. Для этих целей поселению выделят дополнительные баки, а администрация в свою очередь готова проводить работу с населением в данном направлении. В связи с нахождением на территории района Словенских ключей это особенно актуально, так как Изборск является одним из востребованных туристических маршрутов области, подчеркнули в компании.

Администрация Печор отметила высокий уровень работы регоператора на территории поселения и оперативное решение проблем, возникающих в сфере оказания услуг.

«После реализации данного проекта Печоры должны преобразиться. Со своей стороны мы должны сделать все максимально возможное. Хотелось бы, чтобы и население ответило тем же. Чтобы бережно относились к имуществу, а отходы выбрасывали только в предназначенные для этого места», - отметили на встрече.