ЖКХ

Что делать при некачественной работе управляющих компаний, рассказали в Роскачестве

Управляющая компания может выставлять необоснованные счета за услуги, но будет ли отказ от платежей решением проблемы, рассказали эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества.

Иногда жильцам не нравится качество обслуживания их дома. У дома не убирают, мусор не вывозят, воду часто отключают – причин может быть множество. Кроме того, управляющая компания может выставлять платежки по одним тарифам, а на деле они должны быть другими. В этом случае жильцы нередко бойкотируют управляющую компанию и отказываются платить за плохую работу и завышенные тарифы. Некоторые согласны платить напрямую поставщикам ресурсов, но не хотят платить управляющей компанией за общедомовые нужды.

«Решит ли проблему такой отказ вносить коммунальные платежи? Нет. Скорее, только добавит проблем», - отметили в Роскачестве. Так, законом не предусмотрена безусловная возможность собственника отказаться от обязательства внесения оплаты на содержание общего имущества в многоквартирном доме, но предоставлено право требовать перерасчета за услугу ненадлежащего качества. Об этом говорит и постановление правительства от 6 мая 2011 года № 354, которое устанавливает нормы правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и установления факта оказания услуг ненадлежащего качества. Поэтому если жилец недоволен качеством и объемом услуг, нужно все равно оплачивать коммунальные услуги, а потом уже составлять акты о предоставлении услуг ненадлежащего качества и требовать перерасчета.

«Если, к примеру, вам не нравится качество воды, и вы сознательно не хотите платить за нее, но при этом вносите платежи за все остальное, то так вы не накажете поставщика. Управляющая компания разделит внесенную сумму между всеми строками платежки и начислит вам на сумму долга пени. Для управляющей компании это все равно будет неполный платеж, а долг будет расти. Вскоре это может привести к тому, что управляющая компания подаст на вас в суд», – рассказали в Роскачестве.

Существует несколько инстанций, куда жители могут обратиться с жалобой на управляющую компанию. В первую очередь нужно обратиться к директору компании с письменным заявлением, в котором должны быть подробно перечислены все претензии.

При несоблюдении правил технического обслуживания, связанных с некачественной подготовкой домов к отопительному сезону или некачественным содержанием площадок, жалобу подают в государственную жилищную инспекцию. Жалобу на некачественную работу или бездействие управляющей компании может подать владелец жилья или арендатор, имеющий на руках договор найма.

ГЖИ после обращения обязана провести проверку. При выявлении нарушения управляющая компания получит предписание с просьбой ликвидировать нарушения. Если нарушения своевременно не устранены, то назначают штраф.

Самый простой способ подачи жалобы – сделать это через электронную приемную ГЖИ или через портал Госуслуг. Жалобу должны зафиксировать не позже семи дней, ответ должны дать в течение тридцати дней после регистрации. Этого времени достаточно, чтобы представители ГЖИ провели проверку деятельности УК. Инспекция обязана отчитаться о своих действиях заявителю.

Если по итогам проверок выяснится, что управляющая компания плохо выполняет свои обязанности, то на нее накладывается штраф. Помимо этого, компания должна в установленные сроки отвечать жильцам на вопросы по поводу правильности начисления платежей за коммунальные услуги. В противном случае ей также грозит административная ответственность.