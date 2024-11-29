ЖКХ

В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах, в том числе рассмотреть возвращение в законодательство нормы о принудительном изъятии подобного жилья.

«Сегодня встречаются ситуации, когда собственники той или иной квартиры устраивают у себя дома "свалку". Предлагаю две вещи. Первое – кратное увеличение штрафов и расширение перечня условий, подпадающих под антисанитарию. Платить будут рублем, может тогда начнут уважать интересы окружающих. Второе – в случаях, когда штрафы не оказывают должного влияния, необходимо рассмотреть возвращение в законодательство нормы о принудительном изъятии подобного жилья. Тогда, когда нарушаются права и интересы соседей, и фактически происходит бесхозное обращение с жильем», — рассказал РИА Новости Колунов.

Депутат подчеркнул, что проблема является весьма серьёзной, поскольку запах из таких квартир распространяется не только в пределах частной собственности, но и выходит на лестничную клетку и проникает в соседние помещения. По его словам, люди вынуждены вдыхать этот запах и массово обращаться во все соответствующие инстанции, включая МВД, социальные службы и Роспотребнадзор, пишет ТАСС.

«Добиться управы действительно тяжело, чаще всего устная беседа не помогает, а мер административного воздействия фактически не существует. Да, есть статья КоАП 6.4, грозящая смешными штрафами в 500-1000 рублей за антисанитарию. Но привлекают по ней крайне редко, а соседи вынуждены жить в таких условиях годами и дышать этим. Более того, нередко уполномоченные органы попасть в частную собственность не могут – им просто не открывают. В моем избирательном округе есть такие примеры», — добавил он.