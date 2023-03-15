ЖКХ

«Экопром» предупреждает о возможном отставании от графика вывоза ТКО из-за погодных условий

Филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») предупреждает о возможном отставании от графика вывоза ТКО из-за погодных условий.

Фото: филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«Гололед, сильный снегопад или ливень существенно усложняют передвижение мусоровозов. Наши водители работают не в самых идеальных условиях. Там, где на первый взгляд расчищено и может проскочить легковой автомобиль, мусоровозу это удается не всегда. Из-за большого веса он может застрять в колее или свалиться в кювет», – рассказали в «Экопроме».

Эти обстоятельства могут задержать спецтехнику и привести к отставанию от графика. Филиал ООО «Экопром» просит отнестись к ситуации с пониманием и уважением.