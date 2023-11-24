ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о ремонтной программе «Псковских тепловых сетей»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - руководитель ремонтной службы МП «Псковские тепловые сети» Игорь Горшанов.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним итоги ремонтного сезона текущего года: каким он был по степени сложности и какие ключевые объекты отремонтировали в этом году сотрудники теплосетей. Также гость студии поделится планами на предстоящий год: в чем будет особенность ремонтов и на каких объектах они будут проходить.

Трансляция завершена.