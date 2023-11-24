ЖКХ

О предстоящих в новом сезоне ремонтных работах проинформировали «Псковские тепловые сети»

О предстоящих в 2024 году ремонтных работах на сетях теплоснабжения в Пскове поделился руководитель ремонтной службы МП «Псковские тепловые сети» Игорь Горшанов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Три проекта на данный момент лежат на моем столе. В первую очередь можно упомянуть о небольших объектах, которые касаются улиц Инженерной и Юности. Город растет, появляется потребность в дополнительных сетях. На улице Белинского заменим большой участок трассы, но это не доставит жителям проблем. Из масштабных проектов: подключим к сетям новый корпус госпиталя, там длина сетей больше 1,5 км в двухтрубном исчислении. Такой объем работ нельзя осуществить только не в отопительный сезон, поэтому в декабре - январе приступим к перекладке и ремонту участков, которые будут заранее предопределены», - отметил гость студии.

Также Игорь Горшанов поделился информацией о том, что строительство теплотрасс теперь не то, что было раньше. Он упомянул о появлении новых материалов, и о том, что их необходимо осваивать здесь и сейчас, а также заверил слушателей в том, что «Псковские тепловые сети» справляются с поставленными задачами.