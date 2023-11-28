ЖКХ

«Горводоканал» анонсировал ежегодную акцию по списанию пени должникам в Пскове

«Горводоканал» анонсировал ежегодную акцию по списанию пени должникам в Пскове «В новый год без долгов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Горводоканала».

«Стать участником акции просто. Нужно оплатить накопившуюся задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, которая не взыскивается в судебном порядке», – рассказали в «Горводоканале».

С 1 по 25 декабря подать заявление с просьбой списать пени по электронной почте office@vdkpskov.ru или прийти лично с заявлением в главное управление предприятия на улице Советской Армии, 49А.

Потребителям, которые выполнят эти условия, будут списаны все пени, начисленные за период просрочки оплаты. Списание задолженности будет отражено в квитанции следующего месяца. Обработка заявлений и расчет с абонентами будут выполнены до 15 января 2024 года.

В акции могут принять участие потребители услуг по холодному водоснабжению и водоотведению по прямым договорам в многоквартирных домах и потребители – собственники жилых домов, у которых заключены договоры с предприятием.