ЖКХ

О деталях установки счетчиков на отопление рассказали в «Псковских тепловых сетях»

Все больше людей интересуются, можно ли установить счетчики на отопление и платить по ним. О деталях и сложностяхперехода на оплату «по счетчику» рассказали в пресс-службе МП «Псковские тепловые сети».

Фото: пресс-служба МП «Псковские тепловые сети»

Самая существенная часть суммы в квитанции за коммунальные услуги — плата за отопление. Существует два основных варианта начисления - либо по нормативу (если в доме нет общедомового счетчика), который утверждается тарифным комитетом, либо по общедомовому счетчику, который учитывает, сколько тепла ушло на обогрев всего дома, а потом высчитывается, сколько должен заплатить каждый, исходя из площади своей квартиры.

То есть чем больше у человека квартира, тем больше он платит. «Вроде все логично, но температурные предпочтения у всех разные. Может быть, обладатель большой квартиры не любит жару — и батареи у него почти всегда выключены. В таком случае ситуацию мог бы исправить счетчик. И даже закон РФ говорит о том, что приборы учета нужно устанавливать обязательно и платить именно по ним, если они есть», - отметили в ПТС,

«Итак, разбираемся, как поставить счетчики на отопление в квартиру и платить по ним. Что нужно, чтобы установить в квартире счетчик и начать по нему платить: чтобы в доме был установлен общедомовой счетчик; чтобы соседи тоже поставили счетчики (более 50% квартир), если в доме вертикальная разводка системы отопления; чтобы жители, у которых стоят счетчики, передавали показания», – продолжили в «Псковских тепловых сетях».

Все это можно узнать в своей управляющей компании (УК). Более того, ей можно и нужно поручить, чтобы она позаботилась об установке всего необходимого оборудования.

От того, какая система отопления в доме, горизонтальная или вертикальная, зависят условия установки счетчиков, даже сами счетчики отличаются. Счетчики для горизонтальной системы не будут работать при вертикальной. Самый простой способ определить, что за система у вас в доме, — подойти к окну. Видите стояк или даже два стояка? У вас вертикальная система отопления. Нет стояка у окна — горизонтальная.

«Что это и как будут считать счетчики? Решили начать с вертикальной разводки, потому что домов с такой системой у нас в стране большинство. В основном это так называемые хрущевки. Что представляет собой вертикальная разводка? Это несколько стояков (труб отопления), которые проходят по всему дому вверх, то есть вертикально. Такие стояки есть практически в каждой комнате, от каждого из них идут батареи — и так по всем квартирам», – добавили в ПТС.

При вертикальной системе отопления используются не счетчики как таковые, а распределители. Распределители устанавливают на каждую батарею в квартире, и они показывают долю тепла, которая пришлась на обогрев помещения.

«Почему не счетчик? Потому что один стояк дает тепло нескольким комнатам в разных квартирах, а в одной квартире стояков несколько. Как посчитать, сколько тепла пришлось на одну квартиру? Только установить распределитель на каждую батарею. Общедомовой счетчик считает количество гигакалорий, которые понадобились, чтобы согреть весь дом. Распределители считают долю тепла в условных единицах. У каждого производителя эти условные единицы разные. Грубо говоря, один тип распределителей считает в "котиках", другой тип считает в "лисичках", а общедомовой счетчик считает в гигакалориях. Именно этот нюанс наши законодатели не учли, когда писали закон. Ведь вся система расчета платы за отопление построена именно на количестве гигакалорий, которые тратятся на отопление. Что делать в этой ситуации? Установить еще один распределитель в подвале около общедомового счетчика, чтобы переводить "котиков" и "лисичек" в гигакалории. Иначе никак. И не забываем про более 50% квартир, у которых должны стоять одинаковые распределители. То есть либо "котики", либо "лисички", но у всех. Если вы прошли все круги ада (у вас и ваших соседей стоят одинаковые распределители, есть распределитель в подвале), то смело передавайте показания приборов в вашу управляющую компанию либо нам, если дом на прямых договорах. В целом для одного пятиэтажного дома, в котором 80 квартир, установка распределителей в квартирах и в подвале обойдется в 1,5–2 миллиона рублей», – уточнили на предприятии.

Горизонтальная разводка системы отопления - это также несколько стояков (труб отопления), которые проходят по всему дому вверх, только не в каждой комнате, а в каждом подъезде, и к каждой квартире идет отдельное ответвление. То есть счетчик можно поставить на трубе, идущей в каждую квартиру. Горизонтальная разводка системы отопления, как правило, применяется в новостройках, застройщик сразу ставит общедомовой счетчик, но не счётчик в квартиру. Счетчик, в отличие от распределителя, сразу считает отопление в гигакалориях.

«Часто застройщики хитрят и устанавливают в квартирах распределители, о которых мы писали выше. В итоге, чтобы начать делать начисления по приборам учета, нужно установить распределитель в подвале — все, как в последнем абзаце при вертикальной разводке. К слову, в Пскове сейчас только несколько домов платят за отопление по показаниям счетчиков», – добавили «Псковские тепловые сети».

Чтобы установить счетчики на отопление в квартире и платить по ним, в первую очередь нужно обратиться в свою управляющую компанию. На общем собрании принять решение установить счетчики, если их нет, и отдать протокол с решением в УК. Образец протокола тоже можно взять в управляющей компании.

«Если у вас уже стоят индивидуальные счетчики, то также следует обратиться в свою УК, чтобы проконтролировали их состояние, а дальше передавать показания приборов и платить. Мы надеемся, что этот материал был интересен и полезен», – заключили в ПТС.