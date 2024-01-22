ЖКХ

Почти 80 контейнеров заглубленного типа находится на обслуживании «Экопрома»

78 контейнеров заглубленного типа находится на обслуживании регионального оператора по обращению с ТКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Реформа в сфере обращения с ТКО не стоит на месте. На смену традиционным контейнерным площадкам при проектировании домов на придомовых территориях устанавливают контейнеры заглубленного типа. Такие же контейнеры все чаще появляются и в местах массового отдыха горожан. На сегодняшний день это один из эстетичных и современных способов накопления ТКО.

«Заглубленный контейнер представляет собой бак с мешком внутри. Основная его часть размещается в земле, а на поверхности остается малая часть с крышкой. Из-за того, что большая часть бака находится под землей, соблюдается постоянный температурный режим. Благодаря этому отходы не замерзают и не слипаются зимой, а летом не источают неприятный запах. Все стоки уходят в специальный стакан. Плотно прилегающая крышка не допускает проникновения дождя и снега внутрь, препятствует разлету отходов, содержимое недосягаемо для птиц и зверей», - рассказали в «Экопроме».

Вместительность такого контейнера составляет до 5 кубометров – это соответствует объему 5 евроконтейнеров или 7 стандартных, при этом он занимает значительно меньше места. Ежедневно водитель ломовоза вывозит от 150 до 270 кубометров отходов из «заглубленок».

Для уборки контейнеров данного вида филиал ООО «Экопром» использует специальные машины – ломовозы. Ломовоз - это 30-кубовый «КамАЗ», укомплектованный гидроманипулятором. При использовании такого автомобиля отпадает необходимость привлекать бригаду работников: весь процесс погрузки/разгрузки выполняет водитель-оператор.

«Радиус разворота ломовоза составляет 9 метров. Кроме того, для работы ему требуется дополнительное место для аутригеров (выносные опоры, обеспечивающие устойчивость при выполнении работ). Эти обстоятельства следует учитывать проектировщикам при планировании дворов, а жителям домов, на территории которых располагаются "заглубленки", при выборе места парковки личного автотранспорта», – добавили в «Экопроме».

В связи с активной застройкой новых территорий рост числа современных контейнеров будет продолжаться. Уже сегодня на обслуживании регоператора находится 78 «заглубленок», количество которых только за последние три года увеличилось почти в два раза.