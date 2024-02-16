ЖКХ

Устранить тарифный дисбаланс при оплате электроэнергии предлагает ФАС

Затраты на обслуживание электросетевого оборудования сейчас могут отличаться в четыре раза даже в пределах одной области, где условия почти одинаковы. Это отражается и на расходах потребителей. Получается, что плата за электроэнергию зависит от того, какая сетевая организация обслуживает конкретную территорию. Устранить тарифный дисбаланс призван законопроект кабмина, который подготовила ФАС. Документ размещен на портале нормативных правовых актов и проходит общественное обсуждение до 29 февраля.

Пока в законе нет единого подхода к оценке стоимости обслуживания электросетевого оборудования. Это приводит к дополнительной тарифной нагрузке на потребителей. При одинаковых условиях затраты на обслуживание электросетевого оборудования у разных территориальных сетевых организаций отличаются, пишет «Парламентская газета».

В связи с этим Федеральная антимонопольная служба уже несколько лет пытается унифицировать расчет затрат в электросетевом комплексе, рассказали в пресс-службе ФАС. Одним из способов и стал новый проект закона. Авторы документа предложили ограничить расходы электросетевых компаний на обслуживание своего оборудования, чтобы снизить финансовую нагрузку на потребителей. Ведь сейчас они фактически переплачивают за неэффективное управление сетями. К примеру, в Иркутской области расходы на обеспечение работы небольшой сетевой организации в 3,25 раза выше, чем у крупнейшей сети. При этом первая обслуживает 1278 километров сетей, а вторая — 45 742 километра. В Ульяновской области эта разница в затратах составляет 184 процента, в Камчатском крае — 291 процент. Об этом говорится на официальном сайте ФАС.

«Разработанные меры позволят создать необходимые условия для оптимизации расходов менее эффективных территориальных сетевых организаций и обеспечить равные условия для деятельности монополии в одном регионе», — разъяснили в пресс-службе ведомства. И добавили, что изменения нужны, чтобы устранить тарифный дисбаланс до введения «эталонов» в сетях.

Переход на механизм эталонного формирования тарифов должен произойти 1 июля 2026 года, напомнили в антимонопольной службе. Сейчас она формирует нормативную правовую базу. В частности, готовит для территориальных сетевых организаций положения о расчете расходов, чтобы они применяли эталоны затрат при установке тарифов на электроэнергию. «Суть принципа эталонного подхода заключается в определении среднего уровня операционных расходов внутри однородной группы организаций, осуществляющих аналогичный регулируемый вид деятельности», — отметили в пресс-службе ФАС.

Затраты на обслуживание электросетей примерно одинаковы, поэтому и маржинальность, то есть разница между себестоимостью товара и отпускной ценой, должна быть одинакова, сказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. А сейчас тарифы в разных регионах отличаются. Мотивируют это тем, что, к примеру, нужно поменять больше оборудования и, соответственно, увеличивается себестоимость обслуживания, иногда в разы, отметил депутат.

«Хотя единственное, что отличается в разных регионах, — это зарплата, все остальные затраты примерно одинаковы. Тогда и тарифы должны быть едиными по всей стране. Смысл нововведений именно в этом», — пояснил Ананских. Ведь в конечном итоге все отражается на потребителе.

Правда, в ФАС заверили, что новшество не затрагивает тарифы для населения, которые по-прежнему ограничены предельным индексом. Инициатива не приведет к дополнительной нагрузке на людей, наоборот, она призвана сдерживать расходы на передачу электрической энергии, написано и на официальном сайте госоргана.