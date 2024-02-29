ЖКХ

Менее 10% псковских предпринимателей заключили договор на оказание услуги по обращению с ТКО

250 индивидуальных предпринимателей и 30 юридических лиц зарегистрировано в Псковской области в январе 2024 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»), лишь менее 10% коммерсантов заключают договор на оказание услуги по обращению с ТКО.

«Не заключившим договор юрлицам и предпринимателям не остается ничего другого, как выбрасывать свой мусор на соседскую площадку или обращаться к халтурщикам по вывозу отходов, у которых нет ни лицензии на транспортирование, ни договоров на размещение. Следовательно, отходы все так же оказываются на площадке в соседнем дворе, или за городом, превращаясь в несанкционированную свалку. В результате таких действий страдают жильцы, которые оплачивают вывоз отходов со своей площадки и вынуждены смотреть на завалы из коробок или строительных материалов», – рассказали в «Экопроме».

Ежедневно в адрес регионального оператора поступают заявки на заключение договоров от данной категории потребителей. Но большая часть предпринимателей предпочитает оставаться в тени.

Сотрудники филиала ООО «Экопром», управляющие компании и органы местного самоуправления регулярно проводят работу по выявлению недобросовестных отходообразователей.

По результатам проверок в действиях ряда юридических лиц и предпринимателей установлены нарушения законодательства в сфере обращения с отходами, в связи с чем органы внутренних дел направили материалы проверки в Роспотребнадзор для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Узнать о наличии у юридического лица или предпринимателя договора на пользование контейнерной площадкой можно по телефону: 8 (8112) 201921.