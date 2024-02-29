ЖКХ

План капремонта многоквартирных домов в Псковской области за 2023 год выполнили на 99%

План капитального ремонта многоквартирных домов в Псковской области за 2023 год выполнили на 99%. Об этом сообщил и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Андрей Анисимов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В прошлом году мы выполнили план капитального ремонта порядка на 99%. Это 217 элементов в 176 многоквартирных домах. С середины прошлого года перешли к реализации 2024-го. Сейчас проходят электронные аукционы по выполнению работ в этом году», – сказал он.

Андрей Анисимов отметил, что сложности, с которыми сталкиваются в процессе, однотипны - это взаимодействие с собственниками и с подрядными организациями.

«У нас не такой большой рынок тех, кто выполняет капремонт в многоквартирных домах. Система налажена, все тонкости знаем и пресекаем на корню», – заключил он.