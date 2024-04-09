ЖКХ

Минстрой проведет анализ цен на обслуживание газового оборудования в регионах

Минстрой России проверит все случаи необоснованного завышения цен за обслуживание газового оборудования жилых домов в регионах. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Минстроем России проводится анализ случаев необоснованного завышения размера платы за обслуживание газового оборудования в отдельных регионах», - говорится в комментарии пресс-службы.

Также в Минстрое напомнили, что в прошлом году в целях повышения безопасности граждан при использовании и содержании газового оборудования внесены изменения в законодательство, согласно которым техническим обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования могут заниматься только специализированные организации, пишет ТАСС.

«Для разъяснения новых положений законодательства и организации работы по обеспечению соблюдения его требований Минстроем России была проведена работа по информированию регионов об организации технического обслуживания внутриквартирного и внутридомового газового оборудования с акцентом на недопущение повышения стоимости оплаты коммунальных услуг для граждан». - подчеркнули представители министерства.

В четверг, 11 апреля, Госдума на заседании приняла постановление палаты об обращении к главе Минстроя Иреку Файзуллину с просьбой пересмотреть методические указания ведомства по расчету размера платы за техническое обслуживание газового оборудования в домах и квартирах. Депутаты попросили министра рассмотреть вопрос о возможности пересмотра методических указаний по расчету размера платы за техническое обслуживание газового оборудования в квартирах и жилых домах "с целью снижения нагрузки на потребителей". Кроме того, Дума просит рассмотреть вопрос об организации мониторинга размера платы за техническое обслуживание и ремонт газового оборудования Минстроем России совместно с органами жилищного надзора.