ЖКХ

Армен Мнацаканян: В экологическом просвещении псковичей образовался пробел

В экологическом просвещении псковичей образовался пробел. Жители региона плохо разбираются в том, как утилизировать разные виды мусора. О такой проблеме заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Армен Мнацаканян в ходе парламентского часа на очередной сессии 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Граждане складируют покрышки на контейнерную площадку, а это, выясняется, делать нельзя. Так вы объясните гражданам, куда можно. Куда им девать использованную резину, как с ней поступать? Также и по другим вопросам — проведите разъяснительную работу, чтобы граждане не терялись в сложных "мусорных" темах. Организуйте экологическое просвещение», - призвал Армен Мнацаканян.

В этом направлении ведется активная работа, заметил в ответ председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов. Он привел примеры различных экологических акций, которые проводятся в Псковской области. «Мы стараемся работать, но, конечно, есть еще, куда стремиться», - признал глава профильного комитета.