ЖКХ

12 псковских образовательных организаций участвуют в программе догазификации

12 образовательных организаций и три инфекционные больницы в Псковской области участвуют в программе догазификации, сообщила председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Социальные объекты сейчас тоже участвуют в программе догазификации. В здравоохранении – это наши три инфекционные больницы, так называемые "ковидники", - две больницы в Пскове и одна в Великих Луках. Мы занимаемся вопросом по перспективе перевода на газ. До этого они были на электричестве. По образованию - в программу включены 12 объектов в регионе – 6 школ и 6 детских садов», - рассказала Елена Пилипенко.

Председатель комитета отметила, что в программе участвуют только те муниципалитеты, где идет процесс догазификации. По условиям котельная, принадлежащая образовательному учреждению, должна обслуживать только школу и никого больше.